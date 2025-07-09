Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Заместитель главного редактора Ляман Зейналова

Отношения между Азербайджаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в последние годы демонстрируют поступательное развитие, охватывая широкий спектр сфер - от энергетики и инвестиций до гуманитарного сотрудничества. Особенно заметен рост партнерства в контексте глобальной климатической повестки, учитывая вхождение двух стран вместе с Бразилией в Тройку COP (COP28, COP29 и COP30).

Сотрудничество в сфере энергетики и ВИЭ: стратегический приоритет

Энергетика остается ключевой областью взаимодействия Азербайджана и ОАЭ. С лета 2023 года национальная нефтегазовая компания ОАЭ ADNOC участвует в проекте "Абшерон" с долей 30 процентов. А в мае 2024 года SOCAR выкупила у ADNOC три процента в проекте освоения месторождений SARB (Satah al Razboot) и Umm Lulu. Этот проект, касающийся добычи нефти, стал первым случаем, когда SOCAR вошла в добывающий проект за рубежом. Запасы контрактной площади SARB и Umm Lulu превышают 1,5 миллиарда баррелей.

Особое место в сотрудничестве занимает развитие возобновляемых источников энергии. В январе 2024 года SOCAR и компания Masdar подписали соглашение о совместной реализации проектов в области ВИЭ и водородной энергетики общей мощностью 4 ГВт. В его рамках начались инвестиции в строительство солнечных электростанций мощностью 445 МВт в Билясуваре и 315 МВт в Нефтчале. Общий объем инвестиций по этим проектам превысит 600 миллионов долларов США.

Как сообщил глава представительства Masdar в Азербайджане Мурад Садыхов на Caspian Oil and Gas 2025 в Баку, общий портфель проектов Masdar в Азербайджане к 2027 году превысит 1,2 гигаватта мощности. Masdar присутствует в стране с 2018 года, первым проектом стала солнечная электростанция "Гарадаг" мощностью 230 МВт. Сейчас компания вместе с SOCAR Green реализует ещё два проекта, включая Абшерон-Гарадагскую ВЭС мощностью 240 МВт.

Политический диалог и климатическая повестка

3 июля 2025 года министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, президент COP28 Султан бен Ахмед Аль Джабер посетил Азербайджан для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества. Визит подтвердил общность подходов двух стран в экономических вопросах.

Также в январе 2024 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби, демонстрируя высокий уровень двустороннего политического взаимодействия и поддержку ключевых климатических инициатив.

Экономическое и инвестиционное сотрудничество

ОАЭ входят в топ-5 крупнейших инвесторов в экономику Азербайджана. В 2024 году объем инвестиций из ОАЭ составил 490,2 миллиона долларов США, что обеспечило стране 5-е место среди основных инвесторов в экономику Азербайджана с удельным весом 7 процентов.

Объем торговых операций между Азербайджаном и ОАЭ в январе-марте 2025 года составил 33,2 миллиона долларов США, увеличившись на 45,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом экспорт ненефтяных продуктов в ОАЭ вырос на 40,2%, составив 19 миллионов долларов. ОАЭ заняли 7-е место среди стран, куда экспортируются ненефтяные продукты Азербайджана.

Кроме того, согласно данным ЦБ Азербайджана, объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в ОАЭ в первом квартале 2025 года достиг 18,785 миллиона долларов США, увеличившись на 52,1% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Наметилось укрепление взаимодействия в развитии фондового рынка. Во время визита председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязимова на Биржу ценных бумаг Абу-Даби стороны обсудили возможности сотрудничества, включая совместные усилия по развитию фондовых рынков обеих стран. Была проведена презентация деятельности биржи, что открыло перспективы для дальнейшей интеграции финансовых систем.

Гуманитарное сотрудничество и разминирование

Важным направлением партнерства остается гуманитарная сфера. В 2024 года ОАЭ через своё посольство в Азербайджане выразила готовность оказать финансовую поддержку деятельности ANAMA по разминированию освобожденных территорий. Меморандум о взаимопонимании был подписан между председателем правления ANAMA Вугаром Сулеймановым и послом ОАЭ Мохаммедом Аль Блуши. Поддержка предполагает усиление технического потенциала агентства, закупку оборудования и проведение просветительских мероприятий против минной опасности.

Таким образом, отношения между Азербайджаном и ОАЭ развиваются по комплексной восходящей траектории. Энергетика и ВИЭ остаются основой двустороннего взаимодействия, однако нарастают инвестиционные, торговые, финансовые и гуманитарные аспекты сотрудничества. Особое значение придаётся климатической повестке, где оба государства выступают важными глобальными игроками. С учетом подписанных соглашений и реализуемых проектов можно ожидать дальнейшего углубления стратегического партнерства, отвечающего национальным интересам обеих стран и глобальным задачам устойчивого развития.