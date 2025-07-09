https://news.day.az/economy/1766511.html Обнародован объем платежей по картам MasterCard в Азербайджане На конец мая текущего года количество операций по платежным картам MasterCard, эмитируемым в Азербайджане финансовыми институтами-нерезидентами, составило 463,3 тыс., а объем операций - 47,9 млн манатов. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.
Обнародован объем платежей по картам MasterCard в Азербайджане
На конец мая текущего года количество операций по платежным картам MasterCard, эмитируемым в Азербайджане финансовыми институтами-нерезидентами, составило 463,3 тыс., а объем операций - 47,9 млн манатов.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.
Согласно информации, по сравнению с концом апреля текущего года количество операций с картами MasterCard увеличилось на 1,9 тыс., или на 0,4%, а объем операций снизился на 1,3 млн манатов, или на 2,6%.
Так, на конец апреля количество операций составило 461,4 тыс. единиц, а объем операций - 49,2 млн манатов.
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