https://news.day.az/society/1766473.html Обнародовано число лиц, реадмиссированных в Азербайджан В рамках подписанных Азербайджанской Республикой и действующих соглашений о реадмиссии в 2020-2024 годах была осуществлена реадмиссия 1 696 человек из 16 стран. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной миграционной службе в ответ на запрос Trend.
Обнародовано число лиц, реадмиссированных в Азербайджан
В рамках подписанных Азербайджанской Республикой и действующих соглашений о реадмиссии в 2020-2024 годах была осуществлена реадмиссия 1 696 человек из 16 стран.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственной миграционной службе в ответ на запрос Trend.
Было отмечено, что за первые 5 месяцев 2025 года была осуществлена реадмиссия 164 человек из 10 стран.
Эти лица были реадмиссированы из европейских стран.
Отметим, что реадмиссия - это процесс возвращения иностранных граждан и лиц без гражданства в страну, гражданами которой они являются, или в страну, где они ранее проживали, когда их пребывание на территории другой страны признано незаконным.
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