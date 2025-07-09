Наводнение произошло в американском штате Нью-Мексико.

Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, спасатели предупреждают о резком подъёме уровня воды.

В результате наводнения в штате Нью-Мексико погибли один мужчина и двое детей, там объявлено чрезвычайное положение.

Ранее наводнение было зафиксировано в штате Техас, граничащем с Нью-Мексико. Число жертв превысило 100.