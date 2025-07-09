https://news.day.az/world/1766531.html Новое наводнение в США : есть жертвы - ВИДЕО Наводнение произошло в американском штате Нью-Мексико. Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, спасатели предупреждают о резком подъёме уровня воды. В результате наводнения в штате Нью-Мексико погибли один мужчина и двое детей, там объявлено чрезвычайное положение.
Новое наводнение в США : есть жертвы - ВИДЕО
Наводнение произошло в американском штате Нью-Мексико.
Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, спасатели предупреждают о резком подъёме уровня воды.
В результате наводнения в штате Нью-Мексико погибли один мужчина и двое детей, там объявлено чрезвычайное положение.
Ранее наводнение было зафиксировано в штате Техас, граничащем с Нью-Мексико. Число жертв превысило 100.
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