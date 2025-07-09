https://news.day.az/sport/1766625.html Руководителя команды "Формулы-1" уволили Команда "Формулы-1" Red Bull уволила Кристиана Хорнера с поста руководителя. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление команды.
Руководителя команды "Формулы-1" уволили
Команда "Формулы-1" Red Bull уволила Кристиана Хорнера с поста руководителя.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление команды.
"Благодаря своей неутомимой преданности делу, опыту, профессионализму и инновационному мышлению он сыграл ключевую роль в превращении Red Bull Racing в одну из самых успешных и привлекательных команд "Формулы-1"", - сказал генеральный директор по корпоративным проектам и инвестициям Оливер Минцлафф, поблагодарив коллегу.
Хорнера сменил Лоран Мекис.
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