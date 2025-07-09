Руководителя команды "Формулы-1" уволили

Команда "Формулы-1" Red Bull уволила Кристиана Хорнера с поста руководителя.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление команды.

"Благодаря своей неутомимой преданности делу, опыту, профессионализму и инновационному мышлению он сыграл ключевую роль в превращении Red Bull Racing в одну из самых успешных и привлекательных команд "Формулы-1"", - сказал генеральный директор по корпоративным проектам и инвестициям Оливер Минцлафф, поблагодарив коллегу.

Хорнера сменил Лоран Мекис.