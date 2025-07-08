В Азербайджане вносятся изменения в перечень разрешений на предпринимательскую деятельность

Вносятся изменения в перечень разрешений, выдаваемых для осуществления предпринимательской деятельности.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Законопроектом предлагается заменить действующее в законодательстве разрешение на проектирование, строительство и эксплуатацию подземных хранилищ газа на разрешение на хранение газа.