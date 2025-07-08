https://news.day.az/economy/1766409.html В Азербайджане вносятся изменения в перечень разрешений на предпринимательскую деятельность Вносятся изменения в перечень разрешений, выдаваемых для осуществления предпринимательской деятельности. Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса Азербайджана.
В Азербайджане вносятся изменения в перечень разрешений на предпринимательскую деятельность
Вносятся изменения в перечень разрешений, выдаваемых для осуществления предпринимательской деятельности.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса Азербайджана.
Законопроектом предлагается заменить действующее в законодательстве разрешение на проектирование, строительство и эксплуатацию подземных хранилищ газа на разрешение на хранение газа.
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