Увеличились поступления по соцстрахованию в Азербайджане

В Азербайджане в январе - июне текущего года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование составили около 3 миллиардов 146 миллионов манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу, поступления из этого источника выросли на 13,7 процента, или на более чем 378,1 миллиона манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления от внебюджетных организаций выросли на 13,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив более 2 миллиардов 47,3 миллиона манатов.

Поступления по страховым взносам от безработицы увеличились на 11,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 111,5 миллиона манатов. Поступления по внебюджетным организациям увеличились на 11,8 процента и составили около 83,3 миллиона манатов.

Поступления по взносам на обязательное медицинское страхование выросли на 11,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 544 миллиона манатов. Поступления по внебюджетным организациям увеличились на 10,4 процента и составили более 376,3 миллиона манатов