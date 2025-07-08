Невидимый фронт: как Азербайджан отражает гибридные войны и защищает своё будущее

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о том, как Азербайджан эфективно отражает гибридные войны.

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В XXI веке войны всё чаще выходят за пределы танков и ракет. Их новым фронтом стали экраны смартфонов, социальные сети, заголовки мировых СМИ и анонимные серверы, на которых скрываются кибератаки. Для Азербайджана, страны, восстановившей территориальную целостность после 44-дневной войны и ставшей влиятельным актором на Южном Кавказе, эта новая реальность особенно болезненна. Информационные и гибридные войны представляют для него системную угрозу, способную поколебать не только внешнеполитические позиции, но и внутреннюю стабильность.

Под гибридными войнами сегодня подразумевают сочетание кибератак, кампаний дезинформации, дипломатического и экономического давления, так называемых "lawfare" - судебных исков, направленных на политический ущерб, а также манипуляций общественным сознанием через СМИ и соцсети. В информационной войне ставка делается на создание негативного образа страны, разжигание недоверия среди населения и разрушение репутации Азербайджана на международной арене.

Особенно заметным это стало в период Второй Карабахской войны и после неё. По данным moderndiplomacy.eu, только за время боевых действий было зафиксировано свыше 2600 дезинформационных публикаций, обвинявших Баку в нарушениях гуманитарного права, нередко без доказательной базы. Крупные транснациональные расследовательские организации, такие как OCCRP, публиковали отчёты, где данные искажались или подавались без учёта исторического и правового контекста. Этот поток негативных сообщений стал частью более широкой кампании, цель которой - подорвать моральное право Азербайджана на восстановление своей территориальной целостности.

Не менее серьёзным вызовом являются кибератаки. В феврале 2025 года азербайджанские государственные учреждения подверглись серии атак, идентифицировано более 120 индикаторов вмешательства, предположительно связанных с российскими хакерскими группами. Эти атаки включали попытки взлома электронных сервисов, фальсификацию данных и публикацию ложных приказов от имени государственных органов. Кроме того, активно применяется стратегия "lawfare" - в последние годы против Азербайджана выдвигались судебные иски в международных судах, цель которых - дискредитировать действия страны, особенно в гуманитарной плоскости, и добиться ограничений финансирования или санкций.

Опасность усугубляется тем, что против Азербайджана всё чаще разворачиваются политико-дипломатические давления. Речь идёт о кампаниях в Европе и США, где лоббистские группы пытаются навязать властям негативную повестку относительно Баку, используя при этом тему прав человека или экологии. Так, например, в докладах некоторых французских организаций регулярно утверждается, что Азербайджан якобы ущемляет свободу выражения мнений, хотя эти обвинения нередко не подтверждаются независимыми аудитами.

Гибридное давление проявляется также в подрыве доверия внутри самого общества. В Азербайджане действуют фейковые аккаунты в соцсетях, которые распространяют эмоционально заряженный контент, вызывая недоверие к институтам власти и стимулируя общественную поляризацию. Этот механизм хорошо изучен западными исследователями когнитивных войн, которые фиксируют схожие подходы в отношении Грузии, Украины и Прибалтики.

Однако стоит отметить, что Азербайджан уже выработал целый набор механизмов противодействия этим угрозам. Одним из ключевых инструментов стала многоуровневая система мониторинга: специальные подразделения фиксируют все информационные атаки, анализируют их источники и аудиторию, после чего формируют превентивные меры. В ноябре 2024 года при парламенте Азербайджана была учреждена комиссия по противодействию гибридным угрозам, которая на постоянной основе изучает кибератаки и манипуляции через суды и правозащитные платформы. В ряде случаев такие исследования выносятся на публичные слушания, что повышает прозрачность и эффективность работы государства.

Немаловажную роль играет и укрепление киберзащиты. Ещё с 2008 года в Азербайджане функционирует центр AZ-CERT, который отвечает за реагирование на киберинциденты и взаимодействует с аналогичными структурами других стран. С 2023 года его возможности были существенно расширены благодаря сотрудничеству с частными IT-компаниями и зарубежными научными центрами. Так, по данным Министерства цифрового развития и транспорта, в течение двух лет обучено более тысячи специалистов по кибербезопасности, а в рамках нового центра подготовки при Technion внедряются международные стандарты реагирования на угрозы.

Ещё одним направлением защиты является так называемая информационная дипломатия. В Баку регулярно проводятся встречи с зарубежными журналистами, экспертами и правозащитниками, чтобы создать открытую площадку для диалога и нивелировать искажённые интерпретации.

Конечно, нельзя умолчать о слабых местах. Азербайджан по-прежнему занимает 167-е место в индексе свободы прессы (по данным Reporters Without Borders на 2025 год), что объективно снижает доверие к внутренней журналистике и порождает благодатную почву для слухов и домыслов. Решение здесь очевидно: модернизация правовой базы и создание защищённой среды для независимых медиа могли бы усилить устойчивость страны к внешним манипуляциям.

Ещё одна важная задача - повышение медиаграмотности среди населения. В гибридной войне выигрывает тот, кто способен отличить факт от инсинуации. Этому следует учить уже в школах и университетах, создавая долгосрочную культуру критического мышления и цифровой безопасности.

Кроме того, Азербайджан может значительно расширить сотрудничество с международными структурами: НАТО, Евросоюзом, ООН. Совместные тренинги, обмен передовыми практиками, использование систем искусственного интеллекта для анализа социальных сетей и выявления фейков способны повысить уровень национальной защиты в несколько раз.

Важно подчеркнуть, что Азербайджан уже продемонстрировал положительный опыт. В начале 2025 года атаки на электронные сервисы государственных органов удалось нейтрализовать в течение нескольких дней, и об этом официально отчиталась парламентская комиссия. Системы мониторинга соцсетей выявили массовое распространение враждебных нарративов, направленных на дискредитацию действий страны, и смогли оперативно локализовать источник.

Этот пример показывает, что при наличии политической воли, современных технологий и грамотной международной кооперации даже небольшая страна способна эффективно защищаться от многоуровневого давления. Главное, чтобы борьба с гибридными атаками сочеталась с уважением к собственной конституции и правам граждан. И здесь Азербайджану ещё предстоит путь - от минимизации цензуры до повышения уровня доверия внутри общества.

На глобальной арене сегодня выигрывает тот, кто умеет сочетать жесткую оборону с убедительной и прозрачной аргументацией. Азербайджан, сумевший восстановить свои земли и отстоять историческую справедливость, в состоянии отстоять и своё информационное пространство. Век цифровых войн требует нового подхода - подхода, который будет учитывать как права человека, так и вопросы безопасности. Если Баку удастся найти этот баланс, он может стать образцом для всех стран, столкнувшихся с угрозами гибридной войны в XXI веке.

Гибридные угрозы XXI века и эффективные способы их нейтрализации

Гибридные угрозы - это не просто смесь военной силы и информационных атак. Это целостная стратегия давления, в которой используются самые разнообразные инструменты: от финансовых санкций до кибершпионажа, от дипломатических провокаций до психологических операций через социальные сети. Такой подход предполагает постоянное зондирование уязвимостей государства и его общества, чтобы нанести удар там, где традиционная оборона оказывается бессильна.

Классическим элементом гибридной угрозы является lawfare - правовой террор, когда против страны выдвигаются многочисленные иски и обвинения с целью её изоляции или морального изнурения. Азербайджан сталкивается с этим особенно часто после 2020 года, когда ряд неправительственных организаций пытался инициировать судебные процессы против официальных лиц, обвиняя их в "этнических чистках" или "экологическом ущербе", хотя эти обвинения не получили ни судебного, ни международного признания. Цель таких исков не столько добиться реальных решений, сколько создать атмосферу недоверия и политической дискредитации.

Другой инструмент - экономическое давление, которое выражается в лоббистских попытках ограничить экспортные проекты Азербайджана, в том числе в энергетике. Как показывают данные OIES (Oxford Institute for Energy Studies), Баку сталкивается с попытками дискредитировать его роль как поставщика газа в Европу, чтобы дать преимущество другим игрокам на энергетическом рынке.

Третье направление - кибервойна, где атаки направлены не только на государственные учреждения, но и на инфраструктурные объекты, включая энергетические и транспортные системы. По данным AZ-CERT, только в 2024 году было отражено более 320 попыток кибервторжений, в том числе с применением вредоносного программного обеспечения для выведения из строя стратегически важных серверов.

Четвёртое - это когнитивные операции, которые действуют через социальные сети и медиаплатформы. Против Азербайджана ведутся кампании по созданию ложных сообществ, которые якобы защищают права определённых этнических или религиозных групп внутри страны, а на самом деле направлены на раскачивание протестного потенциала и подрыв межнационального согласия. Исследования Центра стратегических коммуникаций при ADA University показывают, что именно такие "группы влияния" часто становятся катализаторами распространения фейков.

Пятое направление - историческая война, когда против Азербайджана используется искажение исторических фактов, особенно касающихся Карабаха и исторического наследия региона. Это делается с целью подрыва легитимности территории и создания параллельных нарративов, которые затем транслируются в международные организации и медиа.

В условиях столь комплексных угроз эффективная защита не может строиться на одной лишь реакции. Нужна проактивная стратегия, и Азербайджан уже делает шаги в этом направлении. Прежде всего, это инвестиции в кибербезопасность: развитие системы AZ-CERT, сотрудничество с международными платформами, такими как ENISA (European Union Agency for Cybersecurity), и постоянное обновление стандартов защиты. При этом очень важен человеческий фактор - поэтому в Баку за последние два года было организовано более 40 тренингов для журналистов и IT-специалистов по киберустойчивости и борьбе с дезинформацией.

Не менее важным остаётся информационный щит - комплекс мер, направленных на продвижение правдивого и аргументированного голоса Азербайджана за рубежом. Речь идёт о системе публичной дипломатии, когда официальные лица страны, независимые эксперты и академические круги объясняют международной аудитории логику своих решений, показывают документальные доказательства и не оставляют пространство для спекуляций. Президент Ильхам Алиев, члены правительства, депутаты и дипломаты уже продемонстрировали, что при профессиональной и оперативной коммуникации даже самые враждебные нарративы можно нейтрализовать.

Особое внимание должно уделяться развитию собственной независимой журналистики. Прозрачность - это мощное оружие против дезинформации. Когда в стране есть авторитетные, защищённые законом медиа, которые могут оперативно проверять факты и доносить правду до общества, пространство для гибридных атак существенно сужается. В этом направлении Азербайджану предстоит сделать ещё много шагов: в том числе снять ограничения на работу журналистов, расширить доступ к международным платформам и поддержать образовательные программы в области медиа.

Ещё один эффективный способ противостоять гибридным войнам - это международная кооперация. Азербайджан уже успешно сотрудничает с Турцией, Израилем, Италией и другими странами в обмене опытом по реагированию на киберугрозы, проведении совместных учений и создании правовой базы для борьбы с гибридными атаками. Эти альянсы нужно укреплять и расширять, включая более плотное взаимодействие с НАТО и структурами ООН.

Важнейшим приоритетом на ближайшие годы останется повышение медиаграмотности среди населения. Ни один центр кибербезопасности не сможет в одиночку справиться с миллионами пользователей, если каждый гражданин не будет осознанно фильтровать информацию. Программы в школах, тренинги для студентов, поддержка инициативных групп в регионах - всё это позволит создать устойчивый иммунитет общества против лжи и манипуляций.

Наконец, Азербайджан должен и далее развивать историческую аргументацию, опираясь на документы, археологические исследования и международное право. Когда история опровергается фейками, лучший ответ - это факты, доступные миру. Государственные и академические структуры страны уже накопили значительный архив материалов, который необходимо активнее представлять как внутри, так и за пределами республики.

Гибридные войны - это не временное явление, а, скорее всего, новая константа мировой политики. И Азербайджану, с его геополитическим положением, энергетическими интересами и историческим наследием, придётся оставаться на переднем крае этой борьбы. Однако опыт последних лет показывает, что проактивная позиция, стратегическое планирование и союз с международными партнёрами способны не только минимизировать урон, но и превратить Азербайджан в пример устойчивости и современного подхода к безопасности в эпоху цифровых и информационных рисков.

Конкретные успешные кейсы Азербайджана в противодействии гибридным угрозам

Когда речь идёт о гибридных войнах, теоретические рассуждения теряют ценность без практики. Азербайджан за последние годы накопил достаточно ярких примеров, как минимизировать воздействие комплексных атак - от киберагрессии до информационного давления.

Один из наиболее показательных кейсов - это мониторинг Telegram-каналов, которые активно использовались во время 44-дневной войны в 2020 году и особенно в постконфликтный период. В этих каналах распространялись фейковые видео, якобы свидетельствующие о массовых нарушениях прав человека, убийствах мирных граждан и разрушении исторических объектов. В ряде случаев фейковые материалы оперативно "подхватывались" международными медиа.

В ответ азербайджанские структуры (в том числе Центр стратегических коммуникаций и подразделения AZ-CERT) выстроили систему быстрой верификации таких сообщений. Благодаря технологии сквозного анализа медиаконтента - сопоставлению метаданных, геолокации и открытых источников - удалось доказать, что часть видеозаписей имела вообще другое происхождение и снималась годами ранее за пределами Азербайджана. Такие опровержения публиковались на официальных ресурсах, а также напрямую направлялись в редакции иностранных СМИ. В результате около 60% спорных материалов международные издания были вынуждены снять или опубликовать опровержения.

Другим важным примером стал кейс правового сопровождения против lawfare. После возвращения контроля над Карабахом в 2020 году в европейских судах и арбитражах появились иски от некоторых армянских организаций и аффилированных структур, требовавших признать действия Азербайджана "геноцидом" или "этническими чистками". Цель таких исков - вовсе не победа в суде, а создание информационного фона для давления на государство.

Азербайджан разработал систему правового сопровождения через Министерство юстиции и МИД, подключив независимых юристов и международных консультантов. Благодаря этому большинство исков было отклонено ещё на стадии предварительных слушаний, поскольку истцы не предоставили достаточных доказательств. В качестве примера можно привести дело в Европейском суде по правам человека в 2022 году, где было признано, что доказательств систематических этнических чисток нет, и иск отклонён как необоснованный (источник - официальный пресс-релиз Минюста Азербайджана). Это не только правовая, но и репутационная победа, укрепившая позиции страны.

Наконец, крайне показателен пример противодействия экономическим атакам, связанным с энергетическим сектором. В 2023-2024 годах на фоне запуска расширенного экспорта азербайджанского газа в Европу усилились информационные вбросы о якобы низком качестве топлива, угрозе загрязнения и экологических рисках для потребителей. Такие материалы выходили в небольших, но достаточно радикальных европейских экологических медиа и были активно поддержаны определёнными лоббистскими структурами, вероятно заинтересованными в продвижении альтернативных поставщиков.

SOCAR и Министерство энергетики Азербайджана совместно запустили программу прозрачной отчётности: были опубликованы все протоколы контроля качества, задокументированные независимыми аудиторами. Эти отчёты перевели на основные европейские языки и распространили через дипмиссии и энергокластеры ЕС. В результате число упоминаний фейковых обвинений в ключевых европейских деловых СМИ снизилось почти вдвое за полгода (по данным анализа BakuNetwork).

Все эти кейсы демонстрируют важнейший принцип: гибридным угрозам нельзя противопоставлять лишь декларации. Нужны системные шаги - юридические, информационные, технические - и готовность вести сложный диалог даже с теми, кто намеренно искажает действительность.

Взгляд в будущее

Азербайджану стоит развивать эти успехи и расширять их за счёт новых направлений. Во-первых, целесообразно усилить искусственный интеллект в сфере медианаблюдения. Уже сегодня ведущие мировые компании, например Palantir или Recorded Future, предлагают передовые алгоритмы, которые анализируют соцсети и выявляют координированные атаки почти в режиме реального времени. Аналогичные системы можно адаптировать и для азербайджанской медиасреды.

Во-вторых, необходимо продолжить развитие общественной медиаграмотности. При всех усилиях государства именно человек остаётся последним фильтром информации. Чем больше будет обученных, осведомлённых граждан, тем меньше шансов у враждебных сетевых структур взломать общественное мнение.

В-третьих, Азербайджан должен ещё теснее интегрировать свои системы защиты с союзными странами и международными организациями, чтобы выстраивать коллективные механизмы ответа. В случае масштабных атак солидарность союзников и оперативный обмен данными становятся безальтернативными.

Наконец, ещё одним важнейшим направлением станет развитие академической дипломатии - участия университетов, научных институтов и культурных центров в публичном опровержении исторических фальсификаций. История - одна из самых уязвимых зон для гибридных манипуляций, и здесь нужен постоянный, аргументированный, научно выверенный ответ.

Опыт Азербайджана показывает, что даже небольшое государство может построить эффективную систему противодействия гибридным войнам, если опирается на три ключевых элемента: быструю реакцию, стратегическую коммуникацию и юридическую грамотность. При этом важно помнить, что гибридная угроза - это не эпизод, а долгосрочный вызов. Ответ на него может быть только системным и долговременным.