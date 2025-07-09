В Перу обнаружили город под землей

Древний город Пенико, который более 3000 лет назад был процветающим центром торговли, был обнаружен археологами в перуанской провинции Уаура, к северу от столицы страны Лимы.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Фонтанку", исследователи полагают, что эта находка может пролить свет на историю древнейшей цивилизации Америки.

Первые подробности о найденном объекте сообщили после восьми лет раскопок и консервации.

Эксперты полагают, что Пенико, основанный около 1800 года до н. э., служил стратегическим городским центром, связывающим прибрежные общины долины Супе с поселениями в высоких Андах и Амазонке. Он был построен на высоте 600 метров над уровнем моря.

В Пенико было обнаружено около 18 строений, включая общественные здания и жилые дома. Одним из важных сооружений является монументальное общественное здание, известное как B1-B3, где археологи обнаружили глиняные скульптуры, церемониальные инструменты и трубы из раковин, называемые "путутус", - инструменты, звуки которых когда-то разносились по древним ландшафтам Анд, созывая собрания и призывая богов.

Исследователи полагают, что Пенико приобрел влияние после упадка Караль, одной из древнейших цивилизаций в Америке. Его высокий статус, возможно, был связан с ролью в торговле гематитом, красным пигментом с символическим значением в андской космологии.

Перу является центром древних культур и местом археологических памятников, таких как руины инков Мачу-Пикчу в Куско и загадочные линии Наска, расположенные в пустынном регионе вдоль центрального побережья страны.