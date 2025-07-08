Техас не обновлял систему оповещения при наводнениях в течение нескольких лет

Местные власти округа Керр американского штата Техас, где ранее из-за разлива реки и дождей погибли не менее 100 человек, около 10 лет пытались заключить контракт на усовершенствование системы оповещения при наводнениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на протоколы заседаний властей округа.

По его данным, впервые вопрос о недостатках в работе системы оповещения при увеличении объема воды в реке Гуадалупе обсуждался в 2016 году. Было проведено исследование стоимостью $50 тыс., в котором утверждалось, что в округе Керр "риск внезапных наводнений выше, чем в большинстве других регионов США". Отмечается, что результаты исследования основывались на последствиях разлива реки в 2015 году, когда вода поднялась на 6 метров менее чем за час. Тогда 13 человек погибли, в том числе 2 детей.

После этого власти приняли решение модернизировать систему оповещения для контроля за паводками, а действующее оборудование признавалось устаревшим и ненадежным. Стоимость проекта оценивалась в $976 тыс. Позже в 2017 году отмечалось, что проект был "просто мертв". Телеканал не уточняет, почему данная инициатива не была реализована.

В апреле 2025 года власти вернулись к обсуждению вопроса по обновлению системы оповещения. Был выбран подрядчик, который получил контракт на $73 тыс., но остается неясным, были ли проведены работы.