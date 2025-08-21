Азербайджан не воюет с памятниками, а восстанавливает порядок

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ударился в философию. О том, о сем, о вечности культурных связей и связующем звене между народами. На философские размышления Швыдкого навела судьба памятников, незаконно установленных в годы оккупации и в период контроля РМК в Ханкенди.

Эта тема уже как надоедливая шарманка, повторяющая один и тот же мотив. Тем какое-то время активно обсуждалась, потом всем надоело. Визги в армянских медиа мы не рассматриваем, мы говорим о реакции российской стороны. Высказались, вроде, все, кто был обязан высказаться, чтобы отработать свою должность и зарплату. Про Айвазовского и иже с ним почти забыли. И вдруг шарманка заиграла снова. Наверное, кто-то заметил, что Швыдкой не внес свои пять копеек или внес их не полностью, и приказал исправить это безобразие.

И Швыдкой исправил. Правда, нельзя не сказать, что сделал он это без присущих российской пропаганде истерик и фактически первым параллельно напомнил об уничтожение памятников деятелям культуры Азербайджана в 90-е годы. Осталось только уточнить, что в начале 90-х эти памятники уничтожались в Армении и на оккупированных ею территориях Азербайджана. То есть уничтожались армянами.

Согласимся, что борьба с памятниками - дело неблагородное. Но Азербайджан не воюет с памятниками, а наводит порядок. С памятниками воевали армяне. Вот это действительно была война, и началась она не в начале 90-х, а задолго до этого. В советское время уничтожение следов азербайджанской культуры на территории Армении проходило с одобрения Москвы. Российских чиновников никогда не интересовало, куда подевались следы исторического присутствия народа, еще сто лет назад главенствовавшего в этом регионе. Также они никогда не возмущались уничтожением азербайджанских памятников и в годы оккупации. Что-то не припоминаем, чтобы в Москве в 90-х и позднее должностные лица, эксперты и просто граждане высказывали свое возмущение такими фактами, философствовали о культурных связях и истории народов. Сейчас признавать эти факты поздно, потому что ничего не осталось, что можно было бы защищать. Армянские националисты разорвали это "звено между народами", о котором говорит господин Швыдкой.

Так вот, Азербайджан не уничтожает памятники, не обстреливает, не разбивает кувалдой, он культурно удаляет их, потому что все те "25 памятников", о которых кричат армянские сепаратисты и плачет российская пропаганда, были установлены в годы оккупации. Сепаратистский режим, а потом и российские миротворцы, были уверены, что Баку уже никогда не будет хозяином этих территорий, и не спрашивали разрешения на увековечение памяти какого-нибудь очередного армянского деятеля. Тот же Айвазовский был установлен миротворцами без согласования с Баку, что противоречит законам Азербайджана. Или же возьмем памятник академику Сахарову, стороннику армянского сепаратизма. Этот памятник тоже появился в Ханкенди без ведома законных властей. Как и прочие бюсты и монументы, о которых трезвонят реваншисты.

Азербайджан не воюет с армянской культурой, а тем более с русской, он просто восстанавливает действие отечественного законодательства на освобожденных землях. Вот и все. То, что было построено и увековечено до армянской оккупации, стоит. Все же остальное будет поэтапно удаляться. Эту данность всем следует принять во внимание и перестать пытаться набирать на этом политические очки. Сегодня в тренде ненависть к Азербайджану, завтра же все может измениться. Но в Баку вряд ли забудут эту безумную кампанию.

Кстати, в российских пабликах постоянно грозят нам сносом памятников азербайджанцам на территории России. Прежде чем осуществить свои "грандиозные" планы, пусть прогуглят и посмотрят, сколько памятников деятелям русской культуры установлено на территории Азербайджана. Все они охраняются государством и уважаются обществом.

И вообще, того же Айвазовского российские миротворцы могли вывезти при уходе из Азербайджана. Мы уже не говорим о том, что сами сепаратисты могли забрать своего "великого армянского художника" с собой. Но памятник никому не был нужен тогда. Зато он вдруг стал всем несказанно дорог теперь. Интересно, не правда ли?