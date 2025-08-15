Российские СМИ вновь заврались про памятники в Азербайджане

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В России требуют от мигрантов идеальное знание русского языка, но уже не раз было доказано, что в самой России великим и могучим и сами не очень то умеют правильно распоряжаться.

Например, издание Газета.ру не знает разницы между такими понятиями, как "вывезены" и "разрушены". Бывает, что какие-то понятия обозначаются одинаковыми словами, и разница лишь в ударении. Но тут никак нельзя перепутать. Не нам, "нерусским", объяснять российским пропагандистам, что такое "вывезены" и насколько это действие отличается от "разрушены".

Сепаратисты, все еще кучкующиеся в Ереване в какие-то "структуры", в очередной раз заголосили по поводу судьбы объектов, незаконно установленных в Ханкенди в годы армянской оккупации. Фейковое "агентство по развитию культуры "арцаха"" написало в соцсетях о том, что из города вывезли (подчеркнем - ВЫВЕЗЛИ) памятники тому-то и тому-то. Кому памятники и чьи бюсты, не важно - все, что устанавливалось без разрешения законных властей, сносится. Тут главное не это. Любой, кто владеет русским языком, понимает, что речь идет о следующем: памятники сняли с постаментов и вывезли из города. Само собой, не для того, чтобы установить в другом азербайджанском городе. Вероятно, эти "творения" где-то собираются для дальнейшей передачи армянской (или российской) стороне. Кто захочет, тот и заберет. Вон, пишут, что "власти" Крыма хотят забрать Айвазовского.

Перепечатав пост сепаратистов, Газета.ру решила подойти к вопросу творчески. И получилось, что "в Азербайджане разрушены 25 памятников, установленных в честь выдающихся деятелей..." и так далее. То есть даже сами сепаратисты признают, что памятники не разрушены, а вывезены, но российское издание видит вопрос по-своему. Сделано это, видимо, для усиления эмоционального фона, ведь понятия разные, и разрушение, в отличие от вывоза, всегда вызывает гнев.

Газета.ру повеселила, честно говоря. В новости название азербайджанского города Ханкенди приводится в правильном звучании (научились, наконец-то), но тут же мы видим вместо Карабаха "арцах". В смысле, если МИД Азербайджана говорил по поводу Ханкенди, это требование не распространяется на все остальные топонимы? Странное какое-то мышление. О Ханкенди говорилось в конкретном случае, а требования к российским СМИ заключаются в употреблении правильных названий азербайджанских населенных пунктов в целом. Всех.

Что интересно - сепаратистское название Карабаха редко употреблялось российскими СМИ даже в годы оккупации. А что такое случилось сегодня? Ждем объяснений.