https://news.day.az/politics/1775253.html Минобороны предупредило население - ФОТО 21-22 августа с соблюдением правил безопасности на территории полигона "Пирекюшкюль" будет проведён процесс утилизации боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к использованию. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
Минобороны предупредило население - ФОТО
21-22 августа с соблюдением правил безопасности на территории полигона "Пирекюшкюль" будет проведён процесс утилизации боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к использованию.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
"Призываем население не паниковать из-за звуков взрывов, причин для беспокойства нет", - отметили в Минобороны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре