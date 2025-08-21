Минобороны предупредило население

21-22 августа с соблюдением правил безопасности на территории полигона "Пирекюшкюль" будет проведён процесс утилизации боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к использованию.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

"Призываем население не паниковать из-за звуков взрывов, причин для беспокойства нет", - отметили в Минобороны.