События в Армении: удастся ли Пашиняну дойти до конца?

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики Эльчин Амирбеков в интервью журналу Mundo Internacional сказал о том, что мяч сегодня находится на стороне армянского правительства, а для прочного и необратимого мира необходимы смелые и дальновидные шаги. Полностью согласен с этим мнением. И мы ожидаем этих смелых шагов от Еревана.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Мы следим за происходящим в Армении, за заявлениями руководства страны и действиями оппозиции. Посмотрим, удастся ли Николу Пашиняну разрулить эту ситуацию. На мой взгляд - да, он сумеет это сделать.

Вообще, ошибаются те, кто видят в премьер-министре Армении политика, лишь забавляющего публику. На самом деле он очень хорошо знает, что делает, он уже это доказал. Пашинян не так прост, как многие думают. На первых порах, в первые годы своего премьерства он делал неверные шаги и провокационные заявления. Но давайте посмотрим, какой была ситуация в Армении. Конечно же, он, в первую очередь думал о сохранении своей власти и потому старался перетащить на свою сторону националистические круги, делая неразумные заявления вроде "Карабаха это Армения, и точка" и отплясывая в Шуше. Зато сегодня мы слышим от него и признание Карабаха территорией Азербайджана, и готовность к изменениям в Конституции, и много других политически правильных заявлений.

Главным козырем оппозиции против Пашиняна является поражение в войне. Но поражение оккупационной политики Еревана это не вина премьер-министра, а естественный ход истории. Это все равно рано или поздно произошло бы, кто бы не находился у власти в Армении. И предшественники Пашиняна очень хорошо это понимали, поэтому старались не провоцировать Баку. Никол Пашинян лишь ускорил неизбежные процессы. И ответственность, замечу, лежит не только на нем. В начале 44-дневной войны он обратился к парламенту с вопросом "воевать или не воевать". Слишком уверенные в поддержке внешних сил и пребывающие в эйфории от "победы" 25-летней давности парламентарии проголосовали за войну. Ну, и получили то, что заслужили.

Еще раз подчеркну: Никол Пашинян не простак. Его недавний визит в Турцию и встреча с президентом Эрдоганом показали, что он сегодня мыслит уже не прошлым, а будущим. Пашинян понимает, к чему может привести эскалация, к чему может привести дальнейшая вражда с соседями.

То, что он сегодня делает, конечно же, дается ему нелегко. Мы видим, какое противодействие оказывают реваншистские силы.

Армянское общество сегодня делится на три части. Одна хочет мирного сосуществования с соседями и развития. Вторая часть - это реваншисты, которые не могут смириться с позорным поражением в 44-дневной войне. И третья часть - это непосредственно карабахский клан и сепаратисты, переехавшие в Армению после антитеррористической операции сентября 2023 года. Последние две группы виноваты во всех бедах армянского народа и в том, что за 35 лет Армения не смогла стать реально независимым и суверенным государством. Армянский народ, всегда живший в мечтах о "великой Армении", оказался перед лицом реальности, которая в корне отличается от того, что было обещано идеологами и мифотворцами. Почему-то мне кажется, что первая часть армянского общества куда более многочисленна, чем две другие. Во всяком случае, я очень на это надеюсь.

Реваншизм это вирусный процесс, и чтобы останавливать его, порой приходится прибегать к "хирургическим" методам. Этим должно заниматься само руководство Армении, а не мы. Оздоровление общественно-политического поля задача самой Армении. Мы, избавив ее от статуса оккупанта, уже внесли значительную лепту в этот процесс.

Мы - сторонники мира и добрососедства, основанного на договоренностях. А эскалация никогда никому не приносила пользы. Все воевавшие в свое время страны, в конечном итоге приходили к миру, кто с большими, кто с меньшими потерями. Надо стараться, чтобы потерь было как можно меньше.

44-дневная война стала катастрофической для оккупационной политики Еревана и идеологии "от моря до моря". Для собственно же Республики Армения никакой катастрофы не произошло. Армения как государство в последней войне понесла небольшие потери - она потеряла лишь чужие территории, потому что Азербайджан не стал покушаться на ее целостность и суверенитет. В разное время приходилось читать высказывания армянских милитаристов, утверждавших, что карабахский конфликт не закончится, пока не будет оккупирована одна из столиц. Азербайджан доказал, что мир возможен и без этого. Мир между Арменией и Азербайджаном фактически существует уже почти пять лет. И определенная заслуга в этом принадлежит, как ни странно, и Николу Пашиняну, который, несмотря на все противодействие реваншистской оппозиции, старается продвигаться вперед. Его нынешняя схватка с церковью и пророссийской реваншистской оппозицией развивается в этой логике.

Искоренить реваншизм окончательно в Армении не представляется возможным. Наверное, должны пройти еще десятилетия, чтобы армянское общество избавилось от нездоровых мифов и нарративов. В соседней стране это уже понимают здоровые силы. Об этом говорят разумные политики, трезвомыслящая часть экспертного сообщества. Благодаря политике правящей команды эти люди набрались смелости высказывать свою позицию, которая прежде могла бы им стоить свободы и даже жизни.

Противостояние с церковью это очень рискованный шаг. Пашинян пошел и на это. И, обратите внимание, никакого всенародного взрыва в связи с этим не произошло. Для армянского народа ААЦ является нациообразующим фактором, армянство и церковь пророщены друг в друга, и ожидалось, что попытки давления на Эчмиадзин закончатся для Никола Пашиняна массовой расправой. Но ничего такого, как видим, не происходит. Почему? Я думаю, потому, что человеконенавистническая пропаганда церкви и дашнаков дала серьезную трещину.

Реваншистам никак не удается поднять народ на массовые протесты. Пока что не удается. Прошедшая на минувшей неделе акция в поддержку Самвела Карапетяна - яркий тому пример. И обращения католикоса тоже не дают эффективных результатов. Шум стоит только на медиа-пространстве. Некоторые армянские эксперты полагают, что это затишье перед бурей. Посмотрим. Все зависит от той поддержки, которой пользуется реваншистская мафия. От того, насколько сильны внешние акторы, толкающие страну к радикализму. Пока что прокси-группы в Армении слабы, потому что ослаблены их хозяева.

Как будут развиваться события дальше, прогнозировать не берусь. Пока что большая часть общества молчит, не занимая ни ту, ни другую сторону. Не исключено, что эта часть общества поддерживает политику Пашиняна. Не верю, что в Армении большинство выступает за новую войну. Ну, посмотрим. Возможно и то, что большинство армян еще не определились и ожидают развития событий. Лучше всего настроения в армянском обществе мог бы продемонстрировать конституционный референдум. Помните выборы осени 2021 года? Считалось, что армянский народ возмущен поражением в войне и отдаст голоса оппозиции. А народ поддержал Пашиняна, что продемонстрировало настроения в обществе как нельзя лучше. Граждане Армении показали, что рады сбросить с себя такой груз, как оккупация территорий соседней страны.

В интересах Армении, чтобы протесты в поддержку Галстаняна и Карапетяна не приняли общенационального характера. В случае победы реваншистов мир окажется под большим вопросом. А это опасно, в первую очередь для Армении, которая в случае новой войны может потерять нечто большее, чем чужие территории - государственность.

Лейла Таривердиева