Эльчин Амирбеков о важности реализации мирного процесса исключительно под руководством Баку и Еревана

Мирный процесс должен осуществляться исключительно под руководством Азербайджана и Армении.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в интервью журналу Mundo Internacional специальный представитель Президента Азербайджанской Республики Эльчин Амирбеков.

"Мы еще никогда не были так близки к заключению мирного договора с Арменией. Азербайджан полностью привержен достижению прочного и необратимого мира. Президент Ильхам Алиев, демонстрирует твёрдую решимость использовать это историческое окно возможностей",- заявил он.

Э. Амирбеков отметил, что с момента окончания Отечественной войны нам удалось добиться значительного прогресса.

"Азербайджан восстановил контроль над своими территориями, что изменило геополитическую картину региона. Сегодня на нашей земле больше нет иностранных войск, и это создало благоприятные условия для диалога.

Именно мы предложили пять основных принципов, которые должны лечь в основу мирного договора. Армения приняла эти принципы, и более двух лет наши делегации под руководством министров иностранных дел обеих стран работали над подготовкой текста. В марте этого года мы объявили, что проект договора в своей окончательной редакции согласован", - сказал он.

Э.Амирбеков подчеркнул, что соглашение предусматривает, что стороны обязуются взаимно признавать территориальную целостность и неприкосновенность границ, отказываясь от любых нынешних или будущих территориальных претензий.

"Армения, несмотря на политическую готовность, сталкивается с юридическим препятствием: её Конституция по-прежнему содержит положение о присоединении азербайджанского региона Карабах, что несовместимо с положениями договора. Мы объясняем армянским властям, что эта конституционная норма должна быть изменена, чтобы в будущем смена власти в стране не привела к возобновлению конфликта на её основе. Мы не можем допустить, чтобы будущие поколения вновь столкнулись с войной.

Во-вторых, мы настаиваем, что этот процесс должен осуществляться исключительно под руководством Армении и Азербайджана. Международная медиация больше не требуется. В связи с этим мы призываем к ликвидации устаревших структур, таких как Минская группа ОБСЕ и другие платформы, созданные в 1990-х годах, которые не дали ощутимых результатов. После 2020 года эти форматы утратили свою актуальность и фактически бездействуют",- сказал он.

Э.Амирбеков отметил, что если эти два препятствия будут устранены, стороны смогут продвинуться к подписанию мирного договора.

"Теперь мяч на стороне армянского правительства. Прочный и необратимый мир возможен, но для этого нужны смелые и дальновидные решения",- заявил он.