Утверждено соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Иорданией в сфере управления при стихийных бедствиях и кризисных ситуациях

Утверждено "Соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Иорданского Хашимитского Королевства в сфере управления при стихийных бедствиях и кризисных ситуациях", подписанное в Аммане 28 апреля 2025 года.

Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, после вступления соглашения в силу министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана направит правительству Иорданского Хашимитского Королевства уведомление о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.