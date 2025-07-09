В Азербайджане построят новое водохранилище - проект на 60 миллионов
В Азербайджане стартовала подготовка к строительству одного из ключевых инфраструктурных объектов - Бяргюшадчайского водохранилища. Его реализация обойдётся почти в 61 миллион манатов.
Как сообщает Day.Az, Управление строящихся объектов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана уже приступило к подготовительным работам и в настоящее время находится в поиске подрядной организации, которая займётся реализацией проекта.
Согласно предварительным расчётам, строительство водохранилища обойдётся в 60 873 606 манатов. Техническо-экономическое обоснование и проектно-сметная документация уже готовы. Планируется, что объём нового водохранилища составит 67 миллионов кубометров.
Проект имеет стратегическое значение. Он обеспечит ирригационные и питьевые нужды в таких районах, как Лачин, Губадлы, Зангилан и прилегающие территории.
Ранее мы сообщали, что в Карабахе планируется строительство новых водохранилищ.
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