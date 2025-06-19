https://news.day.az/economy/1761724.html В Карабахе планируется строительство новых водохранилищ На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется строительство ряда новых водохранилищ. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Ильхам Гулиев, передает Day.Az.
В Карабахе планируется строительство новых водохранилищ
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана планируется строительство ряда новых водохранилищ.
Об этом сообщил журналистам официальный представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Ильхам Гулиев, передает Day.Az.
Он отметил, что с этой целью подготовлено технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация водохранилищ Хакаричай и Баргушадчай.
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