Азербайджанский взгляд на красоту природы Северной Македонии

Руководитель Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, заслуженный художник Азербайджана, наша соотечественница из Франции Асмер Нариманбекова представила страну на международном арт-симпозиуме Вевчани -2025 в Северной Македонии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Под открытым небом, среди солнечных лучей и пения птиц, художники из разных уголков мира творили картины, вдохновлённые красотой окружающей природы и её богатой фауной. Атмосфера мероприятия была пропитана ароматом свежей зелени и цветущих растений - идеальное место для творческого полёта.

Асмер Нариманбекова поделилась с Trend Life впечатлениями: "Вдохновленная окружающей атмосферой, я стремилась передать весь восторг и вдохновение, которые подарила мне природа этого удивительного края. Каждое мгновение на симпозиуме наполняло меня новой энергией и творческим огнём".

Симпозиум прошёл при поддержке Министерства культуры и туризма Северной Македонии. Созданные работы будут выставлены в различных регионах Северной Македонии и Сербии, знакомя новые аудитории с уникальным взглядом современных художников.