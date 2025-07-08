"Зиря" усилилась экс-игроком "Сабаха"

ФК "Зиря" официально объявил о трансфере очередного новичка.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, столичный клуб подписал контракт с люксембургским полузащитником Винсентом Тиллем. Соглашение рассчитано по формуле "1+1", то есть на один год с возможностью продления.

25-летний Тилль хорошо знаком болельщикам азербайджанского футбола - последние два сезона он провел в составе "Сабаха" в Премьер-лиге. Ранее он также выступал за французские "Мец", "Пау", "Орлеан", португальский "Насьонал", шведские "Эребру" и АИК.