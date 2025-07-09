В Индии обрушился мост, есть погибшие

В индийском штате Гуджарат произошло обрушение части моста Гамбхира, в результате чего, по меньшей мере, восемь человек погибли и ещё десять получили травмы. Инцидент произошёл над рекой Махисагар, неподалёку от города Вадодара.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Times of India.

По предварительной информации, во время обрушения по мосту двигались три транспортных средства - грузовик, фургон и легковой автомобиль. Все они сорвались с высоты и упали в реку.

Депутат парламента Индии от округа Ананд - Митеш Патель - заявил, что в настоящее время найдены тела троих погибших, ещё четверых удалось спасти. По его словам, поисково-спасательные работы координируют сотрудники администраций округов Вадодара и Ананд.

Очевидцы первыми пришли на помощь пострадавшим, вызвав экстренные службы. На месте происшествия работают пожарные, спасатели и полиция. Представитель пожарной службы подтвердил, что мост обрушился неожиданно, и автомобили, проезжавшие в этот момент, оказались в воде. Всего из реки удалось извлечь 10 человек.

Спасательная операция продолжается, власти выясняют причины обрушения конструкции. Мост Гамбхира расположен примерно в 25 километрах от города Вадодара и считается важным элементом транспортной инфраструктуры региона.