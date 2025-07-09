В Баку представили фильм азербайджано-израильского производства

В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялась презентация фильма "Путешествие нашей любви", совместного производства азербайджанских и израильских кинематографистов, организованная "Международной ассоциацией Азербайджан-Израиль" (АзИз).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие известные общественные деятели и представители искусства.

Кинолента, созданная студией Sholumi (Израиль), повествует о вечной истории любви между уроженцем Азербайджана евреем-ашкенази и азербайджанкой, а также воспевает дружбу народов Израиля и Азербайджана. Главные герои фильма - Михаил и Егяна Сальман - в настоящее время проживают в Израиле и являются активными представителями диаспоры, вносящими значительный вклад в укрепление отношений между народами Азербайджана и Израиля.

Автор сценария и режиссер фильма - Руфат Асадов (Азербайджан), продюсер - Шауль Симан-Тов (Израиль), операторы - Роял Гулузаде, Вусал Назимоглу и Сархан Мадатли (Азербайджан).