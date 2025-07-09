В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о заявлениях Примакова.

Day.Az представляет публикацию:

Глава Россотрудничества Евгений Примаков выдал нечто. Мало того, что чушь понес, так еще и расписался в полной некомпетентности, как своей, так и возглавляемого им Россотрудничества.

В интервью РБК Примаков заявил, что - цитата - ожидал от русских азербайджанцев большей поддержки позиции России. Удивился идиот, что живущие в Азербайджане русские - граждане Азербайджана и поддерживают свою страну.

"Хотелось бы от наших соотечественников больше ярко проявляемой симпатии по отношению к матери Родине. Я считаю, что Россия заслуживает того, чтобы наши соотечественники при сохранении понятной лояльности к собственным государствам все-таки хорошо относились к России", - сказал Примаков.

Тут буквально каждое слово "прекрасно". Их родина, придурок - Азербайджан. И никакие они тебе не соотечественники. Или Роберт Де Ниро должен любить Италию больше, чем США? Или может, Афанасий Фет должен был быть немцем, а не россиянином?

Если это попытка подлить масла в огонь, то очень глупая. А если Примаков серьезно так думает - то значит этому дураку надо как минимум получать профильное образование, прежде чем рот открывать. И уволить на фиг всех, кто в его Россотрудничестве отвечает за информацию по Азербайджану. Была бы у Примакова адекватная информация, он бы понимал, что жители Азербайджана - и русские в том числе - считают себя азербайджанцами, пусть и различного этнического происхождения. И уж к кому-кому, а к РФ они точно понимают, как относиться.

Что, не устраивает отношение? Так может надо было еще 20 лет назад заткнуть Симоньян и прочих? Может быть, стоило как-то по-другому относиться к Азербайджану? Глядишь и отношение другим было бы.