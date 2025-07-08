В МИД Катара высказались о ходе переговоров по Газе

Достижение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС потребует времени, конкретные сроки завершения переговоров в Дохе назвать сложно.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил советник катарского премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Я не думаю, что могу назвать какие-либо сроки в данный момент, но прямо сейчас могу сказать, что нам понадобится время для этого. Этот процесс требует времени", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о том, существуют ли временные рамки, в которые Израиль и ХАМАС должны согласовать условия новой сделки.