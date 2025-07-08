https://news.day.az/world/1766412.html В МИД Катара высказались о ходе переговоров по Газе Достижение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС потребует времени, конкретные сроки завершения переговоров в Дохе назвать сложно.
В МИД Катара высказались о ходе переговоров по Газе
Достижение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС потребует времени, конкретные сроки завершения переговоров в Дохе назвать сложно.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил советник катарского премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
"Я не думаю, что могу назвать какие-либо сроки в данный момент, но прямо сейчас могу сказать, что нам понадобится время для этого. Этот процесс требует времени", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о том, существуют ли временные рамки, в которые Израиль и ХАМАС должны согласовать условия новой сделки.
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