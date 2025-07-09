Азербайджанских музыкантов наградили в Грузии

Азербайджанские музыканты с успехом приняли участие в V Международном конкурсе Harmony для молодых музыкантов, учащихся и студентов, который прошел в городе Боржоми (Грузия), сообщили Day.Az в пресс-службе Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Азербайджан представляли студенты Бакинской музыкальной академии, ученики Студии Средней специализированной музыкальной школы при БМА, а также учащиеся Детской музыкальной школы №8 имени Гара Гараева.

Студенты БМА Намиг Султанов (кларнет) и Гюльсара Багырова (пианино) были удостоены высшей награды - Гран-при. В номинации "Дуэт - фортепианный ансамбль" старший преподаватель кафедры фортепиано БМА Наргиз Назарова и студентка 3-го курса Фидан Амирова удостоились почётного первого места.

Отметим, что руководителем делегации, а также членом жюри конкурса была проректор по учебной работе БМА, заслуженный педагог, профессор Нармина Гулиева.