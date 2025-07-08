В Баку почтили 145-летие народного артиста Гурбана Пиримова

Его тар всё так же звучит в сердцах. Его имя - это символ мугама, азербайджанской души и искусства, не подвластного времени.

В стенах Международного центра мугама торжественно отметили 145-летие со дня рождения выдающегося тариста, народного артиста Азербайджана Гурбана Пиримова - мастера, имя которого золотыми буквами вписано в историю национальной музыки, сообщил Day.Az.

Юбилейный вечер объединил мастеров мугама и молодые таланты. На сцену вышли народные артисты Вамиг Мамедалиев и Эльчин Гашимов, солисты Международного центра мугама, заслуженные артисты Тайяр Байрамов, Эльнур Зейналов, Севиндж Сарыева, ханенде Гюнай Имамвердиева, тарист Кямал Нуриев и молодой продолжатель великой традиции Асим Пиримов.

Зрителям также были представлены архивные видеозаписи из Золотого фонда с бессмертным исполнением Мастера - живая память о его неповторимом исполнительском стиле.

В рамках вечера выступили известные деятели культуры, музыковеды, исполнители, которые рассказали о жизни и творческом пути Гурбана Пиримова. Особое внимание было уделено его вкладу в развитие азербайджанской музыки и мугама как уникального культурного феномена.

Родом из горного села Абдалгюлаблы Карабаха, внук ашуга XVIII века Валеха, Гурбан Пиримов родился 3 октября 1880 года, и с детства был окружён духом поэзии и музыки. Уже в 13 лет он стал учеником самого Садыхджана - реформатора тара и основоположника его современной формы.

В 25 лет судьба свела его с прославленным ханенде Джаббаром Гаръягдыоглу. Их записи 1910 и 1912 годов, сделанные в Варшаве, Москве и Риге, стали музыкальными свидетельствами золотого века мугама.

Гурбан Пиримов был не только концертным исполнителем - он почти 40 лет проработал в Азербайджанском театре оперы и балета. В 1938 и 1939 годах с триумфом выступал в Москве, представляя национальное искусство Азербайджана на всесоюзной сцене.

Во время Второй мировой войны он, как и многие выдающиеся деятели культуры, выступал на фронте и в госпиталях, поддерживая дух солдат и раненых.

Гурбан Пиримов оставил после себя не только музыкальное наследие, но и целую плеяду учеников, среди которых народные артисты Бахрам Мансуров, Габиб Байрамов и Сарвар Ибрагимов. Его школа, его стиль, его дух живут в каждом из них.

Гурбан Пиримов ушёл из жизни 29 августа 1965 года. Похоронен в Аллее почётного захоронения в Баку.

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