Отец Маска рассказал, почему сын так ведет себя с Трампом

Илон Маск подогревает интерес к тому, что делает президент США Дональд Трамп, они одна команда.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил инженер, бизнесмен, отец Илона Маска Эррол Маск.

"[Дональд] Трамп находится в сильной ситуации, в сильной позиции сейчас. Илон лишь подогревает споры, он создает больше интереса в отношении того, что делает Трамп. Это хорошо. <...> Это одна команда на самом деле", - сказал он в эфире проекта "Центральный канал" на платформе "VK Видео".

Маск, являющийся самым состоятельным человеком на планете, был до недавних пор координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и госслужащим США с особым статусом, трудившимся на общественных началах. Он фактически входил в ближайшее окружение Трампа.

Однако, согласно публикациям в американской печати, за кулисами отношения между президентом и бизнесменом начали портиться в последние недели по ряду причин, в том числе связанных с деловыми интересами Маска.