https://news.day.az/world/1766210.html ЕС намерен ввести самые жёсткие санкции против России Европейский союз готовится ввести самые жёсткие с 2022 года санкции против России. Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. "ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами и основываясь на предложениях Франции, готовится ввести самые жёсткие санкции за последние три года", - заявил министр.
ЕС намерен ввести самые жёсткие санкции против России
Европейский союз готовится ввести самые жёсткие с 2022 года санкции против России.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
"ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами и основываясь на предложениях Франции, готовится ввести самые жёсткие санкции за последние три года", - заявил министр.
По его словам, санкции затронут нефтяные доходы России, российских финансовых игроков, а также посредников в других странах, помогающих Москве обходить ограничительные меры.
Министр подчеркнул, что санкции должны помешать России продолжать военные действия в Украине.
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