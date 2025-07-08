ЕС намерен ввести самые жёсткие санкции против России

Европейский союз готовится ввести самые жёсткие с 2022 года санкции против России.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами и основываясь на предложениях Франции, готовится ввести самые жёсткие санкции за последние три года", - заявил министр.

По его словам, санкции затронут нефтяные доходы России, российских финансовых игроков, а также посредников в других странах, помогающих Москве обходить ограничительные меры.

Министр подчеркнул, что санкции должны помешать России продолжать военные действия в Украине.