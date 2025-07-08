https://news.day.az/hitech/1766234.html

Starlink начала работу в еще одной стране

Спутниковая система связи Starlink американской компании SpaceX стала доступна в Катаре. Как передает Oxu.Az, об этом 7 июля сообщил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск. "Starlink теперь доступен и в Катаре", - написал он в соцсети X.