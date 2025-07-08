https://news.day.az/hitech/1766234.html Starlink начала работу в еще одной стране Спутниковая система связи Starlink американской компании SpaceX стала доступна в Катаре. Как передает Oxu.Az, об этом 7 июля сообщил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск. "Starlink теперь доступен и в Катаре", - написал он в соцсети X.
Starlink начала работу в еще одной стране
Спутниковая система связи Starlink американской компании SpaceX стала доступна в Катаре.
Как передает Oxu.Az, об этом 7 июля сообщил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.
"Starlink теперь доступен и в Катаре", - написал он в соцсети X.
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