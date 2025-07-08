Что ждет во Франции за поддержку экологии

Автор: Зульфугар Ибрагимов

3 июля Amnesty International опубликовала отчет под названием "Атакован за то, что защищал планеты". Отчет посвящен защитникам окружающей среды, сталкивающихся в своих странах с неадекватной реакцией правоохранителей.

Значительное место уделено Франции, растущей обеспокоенности за судьбу климатических активистов в этой стране.

Отметим, что Amnesty International уже несколько лет осуждает участившиеся нападки во Франции на демонстрантов и активистов посредством жесткого давления, инструментализации уголовного права и использования насилия. Не являются исключением протестующие по поводу изменения климата.

По словам специального докладчика по вопросу о защитниках окружающей среды Мишеля Форста, "Франция - это "худшая страна в Европе с точки зрения репрессий полиции в отношении активистов-экологов".

Во Франции проведение акций криминализовано для их организаторов, что противоречит международному праву и стандартам в области прав человека. Участники акций подвергаются высоким штрафам, а сами акции часто встречают неадекватное отношение со стороны органов правопорядка.

В отчете приводятся конкретные примеры.

В декабре 2022 экоактивисты выступили против работы крупнейшего в и мере производителя цемента, компании Lafarge. Эту акцию нельзя назвать мирной и безобидной так как был нанесен ущерб объектам компании, и работа ее была нарушена на несколько недель. Дело в том, что ранее Прокуратура Парижа предъявила обвинения французскому концерну Lafarge "в соучастии в преступлениях против человечности" из-за сотрудничества дирекции сирийского завода мирового лидера по производству цемента с боевиками террористической группировки "Исламское государство". Концерт оправдывал финансирование террористов тем, что пытался спасти свое предприятие.

Несмотря на все это, компания продолжала работать, что вызвало гнев климатических активистов. Lafarge не только платила "ИГ", но и активно загрязняет окружающую среду.

Акция протеста была разогнана с применением силы, были задействованы и органы прокуратуры.

AI отмечает, что стратегия криминализации экологических и климатических акций поддерживается правительством Франции.

29 октября в коммуне Сент-Солин, где строится резервуар, способный вместить 650 тыс. куб. м воды, что, как отмечает телеканал BFM, соответствует 260 олимпийским бассейнам, вспыхнули протесты, вылившиеся в столкновение с органами правопорядка. Манифестанты протестовали против продолжения строительства таких сооружений, которое будет означать расходование водных ресурсов в интересах агробизнеса, но в ущерб экологии.

Борьба против ирригационных сооружений жестоко подавлялась в течение нескольких лет. В октябре 2022 года во время марша в Сент-Солине в Дё-Севре около 60 человек получили травмы из-за использования правоохранителями слезоточивого газа и светошумовых гранат, 6 человек были госпитализированы. Во время очередной акции в Сент-Солине в марте 2023 года Лига прав человека задокументировала 200 инцидентов. Среди демонстрантов было множество раненых, в том числе 40 человек - тяжело, в основном осколками гранат. Полиция перестаралась с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат, неизбирательно применяя к демонстрантам. Против демонстрантов было использовано более 5000 гранат. Жандармерия сообщила также о 47 раненых жандармах.

После тех событий газета Mediapart опубликовала циркуляр тогдашнего министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти, адресованный прокурорам и "касающийся судебного разбирательства правонарушений, совершенных в контексте споров по проектам регионального планирования". Министр призвал к "особому судебному рассмотрению" и "систематической и реактивной уголовной ответственности" за протесты против проектов, связанных с проектами развития территорий и подрывающих республиканский строй.

Против климатических активистов используется стигматизация и негативная риторика, указывает Amnesty International. Вот такие определения используют французские СМИ: "эко-джихадизм", "зеленые джихадисты", "гражданская война", "зеленый тоталитаризм", "новый хлорофилловый деспотизм" и так далее.

Amnesty International предупредила о чрезмерном использовании силы правоохранительными органами Франции, в том числе применения средств, опасных для жизни и здоровья. Например, слезоточивого газа, разрывных гранат, катапульт и дубинок.

В ходе одной из акций полицией был убит 21-летний активист Реми Фресс. Он погиб в ноябре 2014 года в результате взрыва гранаты, брошенной жандармом во время демонстрации в департаменте Тарн на юго-западе страны, где "зеленые" протестовали против строительства плотины Сивенс. По предварительным данным, причиной смерти молодого человека стал взрыв брошенной полицейскими шумовой гранаты.

Чрезмерное применение силы со стороны правоохранителей для Франции стало нормой. А против одной из акций в июне 2024 года применялись и бронемашины.

Amnesty International поддерживает требования активистов о прекращении строительства серии ирригационных резервуаров на западе Франции, которые уже были признаны незаконными.

28 июня 2019 года несколько десятков активистов движения Extinction Rebellion были согнаны с моста Пон-де-Сюлли в Париже, где они проводили сидячую акцию протеста. Прежде, чем начать диалог с протестующими, полиция применила слезоточивый газ, причем с близкого расстояния.

24 мая 2024 года во время протестов против деятельности TotalEnergies акция была жестоко подавлена. Команда Парижской обсерватории общественных свобод, созданная Лигой прав человека, выявила серьезные нарушения прав протестующих, включая более чем восьмичасовое окружение, унижающее достоинство обращение, насильственные аресты. Эта расправа вызвала страх у граждан, которые стали отказываться участвовать в акциях и выражать свое мнение.

Ассоциация Ghett'up указала в своем отчете неравномерность в приверженности климатической справедливости и объяснила это тем, что люди считают это опасным.

Как известно, Франция исторически входит в число стран с наивысшим уровнем выбросов. Эта страна взяла на себя определенные обязательства по Парижскому соглашению, между тем в стране реализуются проекты, заведомо способные нанести вред окружающей среде. Эти проекты подаются властями как борьба с изменением климата.

В докладе организации также указывается на отсутствие во Франции свободы собраний, отсутствие доступа к информации и прочих нарушений.

Отметим, что за все, о чем можно прочитать в исследовании AI, Париж обычно критикует другие страны, не замечая столь мощного бревна в своем собственном, французском глазу.