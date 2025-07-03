Во Франции продлили допустимый срок эксплуатации АЭС
Эксплуатация ряда атомных электростанций (АЭС) во Франции может продлиться дольше запланированных 40 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение приняло управление по ядерной безопасности и радиационной защите (ASNR) страны.
Речь идет о 20 реакторах мощностью 1 300 МВт, у которых подходит срок четвертой плановой проверки. Она обычно проводится по достижении 40-летнего срока эксплуатации. Как уточняется в заявлении, продолжение после этого периода требует "обновления проектных исследований или замены оборудования". Обсуждения предстоящих мероприятий велись с января по конец сентября 2024 года.
В феврале 2021 года ASN приняла аналогичное решение в отношении 32 реакторов EDF мощностью 900 МВт.
Франция располагает крупнейшим в мире парком АЭС, который насчитывает 54 реактора. В начале февраля 2023 года Эмманюэль Макрон заявил о необходимости повышения энергетического суверенитета страны и рассказал о планах по разработке реакторов нового поколения - EPR-2 (European Pressurised Reactor). Он также заявил о намерении построить шесть реакторов EPR-2. Согласно последним, уточненным, планам первый из них должен быть введен в эксплуатацию в 2038 году.
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