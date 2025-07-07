От Карабаха до Лахора: дорога чести и взаимного доверия

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Евразия - это не просто географический материк, это арена, где идёт сражение смыслов. Здесь, среди трещин и рваных рубцов прошлых империй, на протяжении десятилетий выковывалась уникальная, почти метафизическая солидарность, способная выстоять против любой бури. Азербайджан и Пакистан - словно два бастиона, возведённые на склонах одной горы, пусть и разделённые тысячами километров. Их роднит не столько договор, сколько слово чести.

Пакистан был первым, кто протянул руку, когда Азербайджан лишь выходил из пепла колониальных и имперских руин. Протянул не ради выгоды, не ради того, чтобы зацепиться за перспективный плацдарм, а потому что в его памяти ещё теплился опыт собственной освободительной драмы - и потому что там, в глубине коллективного сердца, безошибочно узнали боль Азербайджана как свою.

С тех пор этот нравственный союз жил наперекор реалиям, которые велели бы молчать, лавировать, прятаться за формулами "нейтралитета". Пакистан не отступил. Не предал. Не принял навязанную чужаками линию разлома, которая рвалась перечеркнуть Карабах и лишить его законных хозяев даже памяти о собственном доме. Это не было проявлением конъюнктурной дипломатии. Это было мужеством, о котором сегодня предпочитают забывать в уютных кабинетах с плюшевыми креслами.

Братство Азербайджана и Пакистана - это напоминание каждому народу, что достоинство измеряется не числом дивизий и не объёмом ВВП. Достоинство начинается там, где человек отказывается мириться с несправедливостью - даже если эта несправедливость случается за тысячи миль. И в этом братстве - вся сила Евразии. Та Евразия, которая ещё способна сказать миру: честь - не устаревшее слово.

Здесь начинается путь, который никто не сможет сломить, потому что его основа - не бумага, а вера.

Символично, что Пакистан не открывал дипломатических отношений с Арменией - как выразительный знак солидарности с азербайджанским народом, лишённым своих земель и подвергшимся этническим чисткам. В этом поступке нет ни малейшего намёка на конъюнктуру: есть лишь честная и прямая позиция, которая дороже многих тщательно отредактированных резолюций.

После Второй Карабахской войны эта солидарность только укрепилась. Пакистан одним из первых поздравил Азербайджан с освобождением оккупированных территорий, а также предложил содействие в вопросах восстановления. Уже в 2021 году пакистанские делегации побывали в Агдаме, Физули, Шуше, чтобы своими глазами увидеть разрушения и предложить совместные проекты, начиная от гуманитарной помощи и заканчивая строительством образовательных учреждений. Эти конкретные шаги, измеряемые в миллионах долларов инвестиций и в сотнях специалистов, готовых работать на восстановленных территориях, превращают красивую риторику в реальные действия.

Взаимная поддержка просматривается не только в сфере политики или гуманитарной помощи. Азербайджан и Пакистан активно взаимодействуют и в военной области. В 2024 году товарооборот военного и военно-технического сотрудничества двух стран превысил 150 миллионов долларов, включая поставки оборудования, совместные учения и консультации по безопасности. В марте этого года прошли учения "Three Brothers" при участии Турции, Азербайджана и Пакистана - символ коллективного щита, который эти страны готовы выставить против любой угрозы.

Ещё одна опора - экономика. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в 2024 году товарооборот с Пакистаном составил более 95 миллионов долларов, что почти на 20% больше, чем годом ранее. На фоне глобальной турбулентности эта динамика - показатель не только коммерческой заинтересованности, но и доверия. Азербайджанские предприниматели открывают свои офисы в Исламабаде и Карачи, пакистанские - в Баку и Гяндже, инвестируя в сферу агропрома, текстиля, фармацевтики.

Особое место занимает формат трёхстороннего сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция, который уже не ограничивается военной координацией. Сегодня он охватывает транспортные коридоры, логистику, цифровую экономику. В 2023 году был подписан Меморандум о развитии мультимодального маршрута, соединяющего Карачи и Бакинский порт, что позволит существенно сократить сроки поставок товаров и повысить транзитную роль Азербайджана как энергетического и транспортного узла на стыке Востока и Запада.

Эти факты выстраиваются в цельную картину: у двух стран не просто совпадают интересы, у них совпадает взгляд на ценности и справедливость. Когда Пакистан говорит о братстве, он подкрепляет это реальными шагами, а не декларациями. Когда Азербайджан благодарит за поддержку, он предлагает не только слова, но и совместные проекты, усиливающие устойчивость обоих государств перед лицом внешних вызовов.

Сегодня Азербайджан реализует беспрецедентные по масштабу восстановительные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре - более 4 миллиардов долларов уже направлены в эти регионы, строятся дороги, аэропорты, новые населённые пункты. И в этих процессах Пакистан не остаётся в стороне, предлагая как финансовое, так и кадровое участие. Эта готовность быть рядом в деле созидания - логичное продолжение той же поддержки, которую Исламабад демонстрировал в годы войны.

Союзы рождаются по-разному. Одни - в кабинетных переговорах, за чередой согласований и дипломатических реверансов. Другие - в огне и крови, когда промедление или предательство означают гибель. Союз Азербайджана и Пакистана относится ко второму типу. В нём нет случайности, потому что нет ничего случайного в готовности делить чужое горе как своё и праздновать чужую победу как свою.

Между этими двумя странами выстроен настоящий мост, который устоит при любой политической буре. Его арки сложены из фактов, его опоры закалены общей памятью, а его пролёты устремлены в будущее - туда, где честь, братство и солидарность важнее, чем капризные тренды и иллюзии геополитической моды.

... Пакистанская поддержка Азербайджана по карабахскому вопросу всегда была последовательной, системной и открытой. На всех международных площадках - ООН, ОИК, Движении неприсоединения - пакистанские дипломаты неизменно подчеркивали право Азербайджана на восстановление своей территориальной целостности. Во время 44-дневной Отечественной войны в 2020 году эта поддержка приобрела еще более ощутимые формы, когда Исламабад однозначно заявил о легитимности действий Баку, назвав их восстановлением справедливости и защиты суверенитета.

После победы Азербайджана в 2020 году партнерство с Пакистаном вышло на новый уровень. Особо символичным стал недавний визит премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в Лачин и Ханкенди. Этот визит стал ярким международным посланием в поддержку азербайджанского суверенитета, подчеркнув, что братская страна не только на словах, но и на деле разделяет радость и боль Азербайджана.

Шариф ознакомился с масштабами разрушений, нанесенных оккупацией, и увидел развернувшееся восстановление - школы, дороги, мечети и жилые дома. Это подтверждает стремление Пакистана быть партнером Азербайджана и в послевоенном строительстве. Многие пакистанские компании, включая "National Engineering Services Pakistan" и "Frontier Works Organization", уже проявляют интерес к участию в проектах на освобожденных территориях.

Также нельзя не отметить участие премьера Пакистана в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который прошел в Ханкенди. Этот форум стал символическим триумфом Азербайджана как страны, восстановившей полное суверенное управление всеми своими землями, и подчеркнул региональное единство. Присутствие Шахбаза Шарифа на саммите стало важнейшим подтверждением солидарности мусульманского мира.

По итогам 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Пакистаном достиг примерно $22 млн. При этом эксперты обеих стран признают, что этот показатель далек от реального потенциала, который легко может превышать $100 млн при оптимизации логистики и устранении торговых барьеров.

Важными направлениями обсуждения остаются создание совместных предприятий, организация промышленных зон, упрощение таможенных процедур, а также развитие взаимных инвестиций в текстиль, строительство, сельское хозяйство и фармацевтику.

Пакистан заинтересован в поставках азербайджанского газа и нефтехимической продукции, а Азербайджан - в расширении доступа на пакистанский рынок с высококачественной сельскохозяйственной продукцией и алюминием.

Существует также большой потенциал в области информационных технологий: пакистанские IT-компании готовы предложить Баку решения для цифровизации государственного управления и кибербезопасности.

Пакистан, сталкивающийся с хроническим дефицитом энергоресурсов, рассматривает Азербайджан как перспективного партнера в области импорта СПГ и газа. С 2023 года ведутся переговоры по созданию прямых энергетических маршрутов с участием транзитных стран, а также обсуждаются перспективы инвестиций Азербайджана в пакистанский рынок электроэнергии.

Еще одно направление - транспорт. Азербайджан предлагает Исламабаду активнее использовать возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута ("Средний коридор"), который может значительно сократить сроки доставки грузов из Пакистана в Европу и Центральную Азию. В 2025 году ожидается подписание меморандума о присоединении пакистанских логистических операторов к консорциуму Среднего коридора, что станет важным шагом для интеграции Исламабада в евразийские транспортные цепочки.

Не будем забывать, Пакистан - обладатель одной из крупнейших армий в мусульманском мире и мощной оборонной промышленности. Его опыт крайне ценен для Азербайджана, который после 2020 года усиливает модернизацию своих вооруженных сил.

Совместные военные учения, обмен экспертами, подготовка командного состава - эти программы уже идут полным ходом. В 2024 году стороны провели несколько учений по тактике борьбы с дронами и современной ПВО. Пакистанские оборонные предприятия, включая "Pakistan Ordnance Factories" и "Heavy Industries Taxila", ведут переговоры с азербайджанскими структурами о поставках боеприпасов и бронетехники.

По данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, в 2024 году страну посетили свыше 14 тысяч пакистанских туристов, что на 42% больше, чем годом ранее. Свою роль сыграло упрощение визовых процедур и запуск прямых авиарейсов Баку - Исламабад.

В культурном сотрудничестве важное место занимают программы обмена студентами, проведение Дней культуры, а также работа азербайджанских языковых курсов в крупнейших университетах Пакистана. В ближайшие годы стороны планируют вдвое увеличить количество образовательных грантов.

Парламентские связи также укрепляются. В Национальной ассамблее Пакистана и Милли Меджлисе Азербайджана действуют группы дружбы, которые не только обмениваются законодательным опытом, но и координируют позиции по ключевым резолюциям в рамках ОИК и Движения неприсоединения.

Особую роль играет трехсторонний формат Азербайджан-Пакистан-Турция. Регулярные встречи на уровне глав парламентов этих стран уже стали доброй традицией и превратились в площадку для выработки согласованных позиций по вопросам безопасности, борьбы с экстремизмом и экономического развития.

Несмотря на мощный позитивный импульс, определенные вызовы остаются. В первую очередь, это транспортная связанность: до сих пор отсутствует единый эффективный мультимодальный маршрут между Пакистаном и Азербайджаном, минуя транзитные барьеры. Также необходимо упростить валютные расчеты между бизнесом двух стран и укрепить страховые механизмы, чтобы стимулировать совместные проекты.

В то же время ключевое преимущество - это безусловная политическая воля. С 1991 года все лидеры Пакистана подчеркивали, что Азербайджан для них - братская страна. А Азербайджан, в свою очередь, всегда расценивал поддержку Исламабада как высшую форму дипломатического доверия. Эта уникальная прочная основа позволяет рассчитывать, что любые технические препятствия будут преодолены.

Отношения Азербайджана и Пакистана - это не просто дипломатическая формула, расчерченная протоколами и речевыми клише. Это - единение сердец, проверенное временем и бедами, закалённое общей верой в справедливость и в то, что честь выше конъюнктуры. Пакистан не отступал от этого пути, даже когда его собственные интересы требовали молчания: он остался верен Азербайджану без колебаний и без оговорок.

Когда премьер-министр Шахбаз Шариф посетил города, где оживает жизнь после долгих лет оккупации, он лишь подтвердил простую истину: братство между нашими странами - это не сюжет для репортажа, а основа нового мироустройства. В словах Шарифа звучала убеждённость, которая напомнила строки великого поэта Мухаммада Икбала: "Вера сильнее меча, ибо меч может сломаться, а вера - нет".

Пакистан всегда верил в справедливость карабахской правды, и эта вера стала тем стержнем, который соединил его с Азербайджаном навсегда. Ведь нация рождается в страданиях и утверждается в испытаниях - и именно через эти испытания прошло братство наших народов.

Это сотрудничество шире любых политических альянсов, ибо в нём живёт сознание общей судьбы, общей истории и общего достоинства. В нём отражается и мысль Али Джинны, основателя Пакистана: "Единство, вера, дисциплина - вот основа могущества". И это единство - между Баку и Исламабадом - не покажется зыбким даже под тяжестью новых вызовов.

Эта стратегическая связка простирается далеко за пределы Южного Кавказа и Южной Азии, охватывая весь исламский и евразийский мир. Она создаёт новый эталон союза, в котором слово "поддержка" означает поступок, а слово "братство" - готовность встать рядом и разделить любую судьбу.

В XXI веке победит не тот, кто выстроит больше эфемерных коалиций, а тот, кто, сумеет возвести мосты между сердцами. Азербайджан и Пакистан возводят именно такой мост. Мост, который не смоют ни ветры политических перемен, ни волны информационных войн.

И пусть эти отношения будут вечным примером для всего мира: примером того, как можно быть сильными, когда стоишь не в одиночку, а плечом к плечу с теми, кто разделяет твою боль, твою радость и твою мечту.