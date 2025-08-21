Yelo Bank представляет полностью цифровую и бесплатную карту, созданную с учётом ваших ежедневных финансовых потребностей. Она не только возвращает кэшбэк, но и начисляет проценты на остаток средств. И всё это - без необходимости посещать отделение или оформлять бумажные документы.



Активировать карту можно в любой валюте - AZN, USD или EUR - всего за несколько кликов в приложении Yelo. Процесс полностью онлайн и занимает всего несколько секунд благодаря цифровой подписи SIMA.



Преимущества цифровой карты Yelo:

- Высокий кэшбэк по выбранным категориям

- Процентный доход на остаток средств

- Бесплатная активация и использование

- Быстрая интеграция с Apple Pay и Google Pay

- Переводы и снятие наличных на местные карты - до 3000 AZN в месяц без комиссии

- Управление лимитами, настройка кэшбэка, переводы по номеру мобильного - всё в приложении Yelo



Цифровая карта Yelo - это удобный, выгодный и современный способ управления вашими ежедневными расходами. Активируйте её прямо сейчас и начните пользоваться всеми преимуществами: https://bit.ly/3JvNrff.



Что нужно, чтобы создать цифровую карту? Хотите узнать больше? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank - Яркий Банкинг!