В Азербайджан прибыли еще 30 детей из Украины для реабилитации

В Азербайджан были доставлены еще 30 детей из Украины для прохождения реабилитации под эгидой Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство, детям будут предоставлены услуги медицинской, социальной и психологической реабилитации в рамках 10-дневной программы, проводимой в Габалинском детском реабилитационном центре Агентства.

Для маленьких пациентов профессиональные психологи организуют индивидуальные консультации, групповую терапию, а также занятия йогой и танцевальную терапию. Цель мероприятий - способствовать стабилизации эмоционального состояния детей и их успешной интеграции в общество.

Кроме того, для ребят будут организованы экскурсии в дома отдыха и к историко-архитектурным памятникам Габалы и Шеки.

С учетом предыдущих восьми групп, в Азербайджан уже было доставлено около 300 украинских детей, которым предоставлены услуги социальной и психологической реабилитации.