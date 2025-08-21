https://news.day.az/officialchronicle/1775235.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями города Кяльбаджар 21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в индивидуальных и многоэтажных домах на территории первого жилого комплекса в городе Кяльбаджар, и встретились с переселившимися туда жителями. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Новость обновляется
