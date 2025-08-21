Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями города Кяльбаджар

21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в индивидуальных и многоэтажных домах на территории первого жилого комплекса в городе Кяльбаджар, и встретились с переселившимися туда жителями.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется