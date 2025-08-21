Президент Ильхам Алиев: Кяльбаджар становится одним из красивейших городов мира

Кяльбаджар становится одним из красивейших городов мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Кяльбаджар.

Глава государства отметил, что в рамках программы "Великого возвращения" на первом этапе в Кяльбаджаре планируется строительство четырех жилых комплексов, в которых будет проживать более 10 тысяч человек.