Президент Ильхам Алиев: Кяльбаджар становится одним из красивейших городов мира

Кяльбаджар становится одним из красивейших городов мира. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Кяльбаджар.
Глава государства отметил, что в рамках программы "Великого возвращения" на первом этапе в Кяльбаджаре планируется строительство четырех жилых комплексов, в которых будет проживать более 10 тысяч человек.
