https://news.day.az/officialchronicle/1775198.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского городского парка 21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского городского парка.
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского городского парка
21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского городского парка.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре