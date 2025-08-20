Главы МИД Азербайджана и Кипра обсудили региональную повестку

20 августа состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Кипр Константиносом Комбосом.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Согласно информации, кипрский министр выразил свои поздравления с успехами в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, достигнутыми в рамках саммита, который был организован в ходе визита Президента Азербайджана в США.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены планы в рамках председательства Кипра в Совете Европейского Союза (ЕС) в первой половине 2026 года, а также региональные вопросы. Подчеркнута готовность Кипра внести вклад в мирный процесс в нашем регионе в период своего председательства в ЕС.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес",- отмечается в информации ведомства.