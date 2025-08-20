В китайской провинции установлен исторический рекорд суточных осадков

В китайской провинции Внутренняя Монголия установлен исторический рекорд суточных осадков с эпицентром в районе городского округа Ордос.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

За всего 12 часов выпало 214,7 мм осадков, почти столько же, сколько среднегодовой уровень осадков в городе - 300 мм.

Сильные дожди вызвали серьёзные наводнения, в результате которых погибли три человека, ещё трое считаются пропавшими без вести.