В китайской провинции Внутренняя Монголия установлен исторический рекорд суточных осадков с эпицентром в районе городского округа Ордос. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За всего 12 часов выпало 214,7 мм осадков, почти столько же, сколько среднегодовой уровень осадков в городе - 300 мм.
В китайской провинции установлен исторический рекорд суточных осадков - ВИДЕО
В китайской провинции Внутренняя Монголия установлен исторический рекорд суточных осадков с эпицентром в районе городского округа Ордос.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
За всего 12 часов выпало 214,7 мм осадков, почти столько же, сколько среднегодовой уровень осадков в городе - 300 мм.
Сильные дожди вызвали серьёзные наводнения, в результате которых погибли три человека, ещё трое считаются пропавшими без вести.
