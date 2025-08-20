В Баку стартует IV Международный юношеский кинофестиваль Salam

Киностудия Narimanfilm при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Агентства кино Азербайджана, а также при генеральном спонсорстве компании PASHA Holding, проведет IV Международный юношеский кинофестиваль Salam, сообщили Day.Az в пресс-службе Narimanfilm.



Фестиваль, который пройдет с 25 по 28 августа, ориентирован на подростков в возрасте от 13 до 17 лет. В этом году ожидается участие около 400 юных зрителей-жюри из Азербайджана и зарубежных стран.



Программа фестиваля включает:

- показы конкурсных фильмов, созданных в разных странах и уже представленных на престижных международных кинофестивалях,

- обсуждения просмотренных картин подростками-жюри,

- творческие встречи с приглашёнными режиссёрами и актёрами,

- интерактивные мастер-классы и семинары по основам кинопроизводства.



В заключительный день фестиваля, по итогам голосования юных членов жюри, будут определены победители среди профессиональных фильмов, участвующих в конкурсной программе.



Главная цель фестиваля Salam IYFF - укрепление дружеских связей между подростками из разных стран, популяризация культурного наследия Азербайджана и других народов, воспитание молодёжи в духе общечеловеческих ценностей, а также развитие художественного вкуса у подростков посредством знакомства с высококачественным профессиональным кино.



Торжественная церемония открытия IV Международного юношеского кинофестиваля Salam состоится 25 августа в 10:00 в Киноцентре "Низами". После официальной части программа начнётся показом художественного фильма японского производства You are here, you were here (режиссёр Коусукэ Сакода). Сразу после премьеры участники фестиваля и зрители смогут встретиться с автором фильма, задать вопросы и поделиться впечатлениями.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.