Армения вошла в клуб транзитеров

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Визит Президента Масуда Пезешкиана в Армению стал для Еревана моментом истины. Иранский лидер прибыл в страну с официальным визитом, чего уже много лет не делали главы других государств. В Армению ездили для участия в мероприятиях или в юбилее "геноцида", но официальных визитов не было давно. Мировые политики начали посещать Ереван только после Второй карабахской войны. Проигранная война как бы вывела Армению из изоляции.

Хотя визит Пезешкиана не является первым визитом иранского президента в Армению (в 2016 году туда ездил Раиси, и в ходе визита было подписано много документов), для Никола Пашиняна - это знаковое событие. Фактически впервые при его правлении глава такой державы прибыл в Ереван для подписания межгосударственных документов. Прежде Пашинян сам ездил с этой целью в Тегеран.

Во вторник лидеры Армении и ИРИ подписали совместное заявление, в их присутствии было подписано 10 документов о сотрудничестве в сферах экономики, политики и культуры. А главы МИД утвердили план консультаций на последующие два года.

Пишем мы об этом безо всякой иронии. То, что после встречи в Вашингтоне место Армении в регионе начнет меняться, мы не сомневались. И не ошиблись в своих прогнозах. После 44-дневной войны и снятия с повестки вопроса оккупации, Армения стала превращаться в рукопожатную страну. А после подписания вашингтонских договоренностей Никол Пашинян из руководителя заштатного токсичного государства превратился в главу правительства страны-транзитера. По нынешним меркам, это очень высокий статус. Стать транзитерами мечтают все, и Армении очень повезло, что ее соседом является Азербайджан, который вместо того, чтобы наказать Армению за ее преступления, обеспечил ей место в этом клубе. Она стала частью международного проекта, очень важного и нужного всем. В том числе Ирану, прежде громче всех выступавшему против Зангезурского коридора.

Если не будет осечек с армянской стороны, Армения в скором времени начнет превращаться в еще одно незаменимое звено Среднего коридора, о чем еще год назад и мечтать не могла. А все могло случиться гораздо раньше, если бы в Ереване внимательнее прислушивались к Азербайджану, а не видели в каждом его совете злой умысел. Мы ведь говорили, что Зангезурский коридор нужен самой Армении даже больше, чем нам? Говорили?

Не сейчас, конечно, но потом, когда улягутся страсти, в Армении скажут спасибо Баку за сегодняшний день. То есть за 19 августа 2025 года, когда страна и ее лидер перестали быть чужими на этом празднике жизни.