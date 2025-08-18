Растет интерес к агротуризму в Шеки-Загатальском регионе

В Шеки-Загатальском регионе Азербайджана функционируют 18 агротуристических объектов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве по туризму в ответ на запрос Trend.

В ведомстве отметили, что развитие агротуризма в Азербайджане в последние годы набрало темпы, чему во многом способствовали государственные программы и инициативы, направленные на использование потенциала сельских территорий в туристических целях. Реализация "Государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики", предоставление субсидий и льготных кредитов для предпринимателей в сфере агротуризма стали важным стимулом для роста этого направления.

Сегодня агротуристические предприятия в стране представлены в основном фермерскими хозяйствами, предлагающими туристические услуги: семейными фермами, где гости могут участвовать в сборе урожая и уходе за животными; сельскими домами, принимающими туристов в традиционной азербайджанской обстановке; хозяйствами по производству и продаже сельхозпродукции, включая виноградарство, чаеводство и садоводство, а также другими объектами, предоставляющими тематические услуги сельского туризма.

Среди регионов, где активно развивается агротуризм, выделяется северо-запад страны, где наиболее распространены пчеловодческие и рыболовные хозяйства, а также предприятия, специализирующиеся на виноделии, садоводстве и выращивании фиников.

"В настоящее время в Шеки-Загатальском регионе действуют 18 агротуристических предприятий - в Огузе, Шеки, Гахе, Загатале и Балакане", - говорится в сообщении.