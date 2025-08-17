"Барселона" на выезде разгромила "Мальорку"

Каталонская "Барселона" с победы стартовала в новом сезоне Ла Лиги по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, подопечные Ханси Флика на выезде одержали победу над "Мальоркой", забив в ворота соперника три безответных мяча.

Каталонцы не стали откладывать дело в долгий ящик и открыли счет уже на седьмой минуте матча - отличился Рафинья. А на 23-й минуте Торрес удвоил преимущество "сине-гранатовых".

А во втором тайме, в компенсированное арбитром время, окончательный счет в матче установил Ламин Ямаль, забив первый гол в Ла Лиге в футболке под десятым номером.

Таким образом, "Барса" начала сезон с уверенной победой над "Мальоркой" со счетом 3:0.

Отметим, что "Мальорка" заканчивала матч вдевятером. На 33-й минуте с поля был удален полузащитник Ману Морланес, а на 39-й минуте красную карточку получил нападающий Ведат Мурики.

Ла Лига

1 тур

16 августа 2025 г.

21:30. "Мальорка" - "Барселона" - 0:3

Голы: Рафинья, 7 (0:1), Торрес, 23 (0:2), Ямаль, 90+4 (0:3)