"Барселона" на выезде разгромила "Мальорку"
Каталонская "Барселона" с победы стартовала в новом сезоне Ла Лиги по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, подопечные Ханси Флика на выезде одержали победу над "Мальоркой", забив в ворота соперника три безответных мяча.
Каталонцы не стали откладывать дело в долгий ящик и открыли счет уже на седьмой минуте матча - отличился Рафинья. А на 23-й минуте Торрес удвоил преимущество "сине-гранатовых".
А во втором тайме, в компенсированное арбитром время, окончательный счет в матче установил Ламин Ямаль, забив первый гол в Ла Лиге в футболке под десятым номером.
Таким образом, "Барса" начала сезон с уверенной победой над "Мальоркой" со счетом 3:0.
Отметим, что "Мальорка" заканчивала матч вдевятером. На 33-й минуте с поля был удален полузащитник Ману Морланес, а на 39-й минуте красную карточку получил нападающий Ведат Мурики.
Ла Лига
1 тур
16 августа 2025 г.
21:30. "Мальорка" - "Барселона" - 0:3
Голы: Рафинья, 7 (0:1), Торрес, 23 (0:2), Ямаль, 90+4 (0:3)
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре