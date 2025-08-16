В Шамкире сгорел частный дом

В городе Шамкир произошел пожар в одноэтажном доме площадью 40 м² с одной комнатой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, повреждена крыша площадью 40 м² и частично сгорели домашние вещи.

Согласно информации, остальная часть дома была сохранена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.