https://news.day.az/incident/1774473.html В Шамкире сгорел частный дом В городе Шамкир произошел пожар в одноэтажном доме площадью 40 м² с одной комнатой. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, повреждена крыша площадью 40 м² и частично сгорели домашние вещи. Согласно информации, остальная часть дома была сохранена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
