"Сумгайыт" объявил о назначении нового капитана Футбольный клуб "Сумгайыт" объявил о назначении нового капитана команды. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. В новом сезоне капитаном команды станет Сабухи Абдуллазаде. Вице-капитанами команды станут Мехди Джаннетов и Рой Кехат.
"Сумгайыт" объявил о назначении нового капитана
Футбольный клуб "Сумгайыт" объявил о назначении нового капитана команды.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
В новом сезоне капитаном команды станет Сабухи Абдуллазаде.
Вице-капитанами команды станут Мехди Джаннетов и Рой Кехат.
