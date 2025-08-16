"Сумгайыт" объявил о назначении нового капитана

Футбольный клуб "Сумгайыт" объявил о назначении нового капитана команды.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

В новом сезоне капитаном команды станет Сабухи Абдуллазаде.

Вице-капитанами команды станут Мехди Джаннетов и Рой Кехат.