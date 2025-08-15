Трамп и Путин встретились на Аляске

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретились в Анкоридже на Аляске.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Лидеры двух стран провели короткую беседу и направились на переговоры в одной машине.