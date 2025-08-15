https://news.day.az/world/1774331.html Трамп и Путин встретились на Аляске - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретились в Анкоридже на Аляске. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Лидеры двух стран провели короткую беседу и направились на переговоры в одной машине.
Трамп и Путин встретились на Аляске - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретились в Анкоридже на Аляске.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Лидеры двух стран провели короткую беседу и направились на переговоры в одной машине.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре