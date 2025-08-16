Глава ВОЗ поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство,
Имею честь искренне поздравить Вас с достижением недавно соглашения между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Ваша смелость, проявленная в стремлении поставить мир выше разногласий, заслуживает высокой оценки и ярко демонстрирует Вашу приверженность процветанию и стабильности в регионе. Это важное событие не только знаменует собой решающий шаг на пути к нормализации отношений, но и дает надежду на более стабильный и гармоничный регион, прокладывая путь к миру во всем мире.
Ваша приверженность диалогу и дипломатии, несмотря на трудности, свидетельствует о Вашем выдающемся лидерстве. Это соглашение не только дает надежду гражданам обеих стран, но и служит положительным примером для урегулирования конфликтов на мировой арене. Это соглашение может привести к плодотворному сотрудничеству в решении важных вопросов, которые влияют на благосостояние граждан Азербайджана и Армении.
Считаю, что укрепление партнерских отношений с Всемирной организацией здравоохранения может усилить лидирующую роль Азербайджана в области глобального здравоохранения. Совместные усилия, направленные на решение общих проблем в сфере здравоохранения, таких как инфекционные и неинфекционные заболевания, здоровье матери и ребенка, могут дать положительные результаты не только для Азербайджана, но и для всего международного сообщества.
Еще раз поздравляю Вас с этим замечательным достижением. Желаю Вам дальнейших успехов на пути к миру и стабильности. Надеюсь на тесное сотрудничество с Вами в деле улучшения здоровья людей во всем мире.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре