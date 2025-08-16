Скончался писатель Видади Бабанлы

Писатель Видади Бабанлы скончался сегодня на 98-м году жизни.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщила его дочь Лейла Бабанлы.

Дочь писателя сообщила, что решение о месте его захоронения пока не принято.

Отметим, что Видади Бабанлы родился 5 января 1927 года в селе Биринджи Шыхлы Газахского района. Окончил филфак Азербайджанского государственного университета (ныне БГУ).

Работал сотрудником в редакции газеты "Azərbaycan müəllimi", затем сотрудником и заведующим отделом в газете "Ədəbiyyat qəzeti".

Позднее занимал должности исполняющего обязанности главного редактора в отделе дубляжа киностудии "Азербайджанфильм" им. Джафара Джаббарлы и заместителя главного редактора издательства "Yazıçı".

Его первое произведение - стихотворение "Anam sən oldun" было опубликовано в 1947 году в газете "Azərbaycan gəncləri".