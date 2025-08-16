МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Глубоко опечалены известием о жертвах и разрушениях в результате наводнений в северной части Пакистана.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях.

"Наши мысли и молитвы с жертвами и их семьями. Азербайджан солидарен с братским народом и правительством Пакистана в эти трудные дни", - говорится в публикации.