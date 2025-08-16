https://news.day.az/politics/1774389.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану Глубоко опечалены известием о жертвах и разрушениях в результате наводнений в северной части Пакистана. Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях. "Наши мысли и молитвы с жертвами и их семьями.
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
Глубоко опечалены известием о жертвах и разрушениях в результате наводнений в северной части Пакистана.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях.
"Наши мысли и молитвы с жертвами и их семьями. Азербайджан солидарен с братским народом и правительством Пакистана в эти трудные дни", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре