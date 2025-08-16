Азербайджанскому деятелю культуры, проживающей в США, вручена медаль

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с деятелем культуры, проживающей в штате Калифорния (США), Севиндж Керимовой.

Как сообщили в субботу Day.Az в Комитете, Ф.Мурадов высоко оценил приверженность соотечественников, проживающих за рубежом, идеям азербайджанства, национальным ценностям и их работу по пропаганде древней культуры азербайджанского народа.

Он отметил, что азербайджанская диаспора играет активную роль в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и США и расширении культурных связей между двумя странами. Он подчеркнул, что азербайджанские общины и соотечественники, проживающие за рубежом, окружены особым вниманием и заботой Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Севиндж Керимовой была вручена медаль Азербайджанской Республики "За заслуги в деятельности диаспоры".

Гостья выразила благодарность Азербайджанскому государству за высокую оценку её деятельности, отметив, что и впредь будет продолжать работать над популяризацией Азербайджана и его культуры в США, воспитанием молодых соотечественников в национальном духе, а также прилагать усилия для более эффективной организации диаспорской деятельности.

Отметим, что одна из известных представительниц азербайджанской культуры Севиндж Керимова в 1980-1990-х годах работала режиссёром и продюсером телевизионных программ и массовых мероприятий в Азербайджане. Она является создателем группы Karvan. Продолжая свою деятельность в США, С.Керимова работала продюсером в компании Golden Arts Entertainment Production. При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой она выступила организатором международных проектов "Бакинская осень - 35 лет спустя" и "Birlikdə".

Вместе с мужем, композитором Микаилом Векиловым, Севиндж Керимова оказывала поддержку развитию молодых азербайджанских музыкантов и выходу на большие сцены. Их дети - Рустам Векилов стал первым азербайджанским режиссером, снявшим фильм в Голливуде, а Нигяр Векилова работает фотографом в сфере моды.